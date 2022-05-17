تموين الإسكندرية تحذر من الوسطاء: تحديث البيانات مجانا عن طريق المكاتب التموينية وأرقام الواتس آب

أطلقت مديرية التموين والتجارة الداخلية بـ الإسكندرية برئاسة المحاسب محمد سعد الله وكيل الوزارة، تحذيرا للمواطنين لحمايتهم من الابتزاز والتضليل في أثناء عمليات تحديث البيانات للبطاقات التموينية.

وناشدت المديرية المواطنين بتسجيل البيانات المطلوبة من خلال صاحب البطاقة التموينية نفسه عن طريق المراكز والمكاتب التموينية أو من خلال أرقام الواتس التى تم الإعلان عنها سابقا.

وأكدت المديرية أنه لن يتم الالتفات إلى الطلبات المرسلة من خلال بعض السيبرات الخاصة، حيث تلاحظ أن هناك أرقام ترسل طلبات مواطنين مجمعة أكثر من 200 طلب مجمع للتحديث.

وأهابت المديرية بالمواطنين توخى الحذر، مؤكدة أن تحديث البيانات مجانا دون أية مصاريف وعن طريق المراكز والمكاتب التموينية أو أرقام الواتس آب الخاصة بالمراكز التموينية فقط و ليس عن طريق عملاء أو وسطاء او مقاهي إنترنت، وأن المديرية غير مسئولة عن تحديث البيانات من خلال هذه الطرق.