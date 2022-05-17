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أفاد مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية، بأن الرئيس اللبناني ميشال عون، أجرى صباح اليوم الثلاثاء، فحوصات وصور شعاعية في مستشفى «أوتيل ديو».

وقالت الصفحة الرسمية للرئاسة اللبنانية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صباح الثلاثاء، إن «عون» سيغادر المستشفى، خلال الساعات القليلة المقبلة فور انتهاء الفحوصات.

مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية:

اجرى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون صباح اليوم فحوصات وصور شعاعية في مستشفى " اوتيل ديو ".

وسيغادر المستشفى خلال الساعات القليلة المقبلة فور انتهاء الفحوصات — Lebanese Presidency (@LBpresidency) May 17, 2022

وفي وقت سابق، أعلن وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي، النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية العامة التي أقيمت في 15 مايو الجاري.

وبهذا الإعلان يكون قد اكتمل عقد البرلمان اللبناني المؤلف من 128 نائباً.

وأوضح إحصاء لرويترز، انتخاب 12 شخصية مستقلة جديدة لعضوية البرلمان اللبناني.

وتشير النتائج الأولية للانتخابات اللبنانية، إلى تعرض حزب الله وحلفائه، إلى خسائر رغم غياب تيار المستقبل الذي يعد أكبر منافسيه، وذلك مع إعلان حزب القوات اللبنانية حصوله على أكبر عدد من المقاعد ليتفوق على تكتل الرئيس اللبناني العماد ميشال عون.

وأقفلت صناديق الاقتراع عند السابعة مساء الأحد، باستثناء عدد من المراكز التي بقيت مفتوحة إلى حين إدلاء كل الناخبين الموجودين داخلها، بأصواتهم.