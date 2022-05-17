الحجر الزراعي: حققنا الاكتفاء الذاتي ونصدر للخارج

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي، إن مخرجات اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي برئيس الحكومة ووزير الزراعة كانت عن الصادرات الزراعية وأهميتها واهتمام القيادة السياسية بتنشيطها والإنجازات التي تمت خلال الفترة الماضية في هذا الملف.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه يوسف الحسيني عبر فضائية «الأولى المصرية»، مساء الاثنين، أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من كل المنتجات الزراعية التي يتم تصديرها، وعلى رأسها الموالح والبطاطس والبصل والفراولة والعنب والرمان والثوم والبنجر والبطاطا.

وذكر أن مصر متميزة في تصدير هذه المنتجات، مؤكدًا أن الدولة لا تصدر سوى كل ما يزيد عن حاجة السوق المحلي، لذا فإن هناك اكتفاء ذاتي من هذه المنتجات ويتم تصدير الباقي منها.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

وصرح بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة منظومة الصادرات الزراعية المصرية.

