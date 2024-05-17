القوات المسلحة تفتتح نادى وفندق رويال جويل المنصورة بعد انتهاء أعمال تطويره

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إفتتحت إدارة نوادى وفنادق القوات المسلحة نادى وفندق "رويال جويل" المنصورة بعد تطويره وتحديثه وفقاً لأرقى مستويات الخدمة الفندقية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود التطوير والتحديث بالمنشأت الإجتماعية والخدمية التابعة للقوات المسلحة لتقديم خدماتها المختلفة للعسكريين والمدنيين بمختلف محافظات الجمهورية.

تضمنت مراسم الافتتاح عرض تقديمى للأعمال الإنشائية والخدمية التى تم تنفيذها داخل الفندق، فضلاً عن أعمال التنسيق الحضارى بما يعزز دور النادى فى خدمة المجتمع المحلى والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من أبناء محافظة الدقهلية.

حضر مراسم الافتتاح اللواء أ ح محرز عبدالوهاب محرز مساعد وزير الدفاع واللواء أح أمجد مـحمد عبد ربه، مدير إدارة نوادى وفنادق القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة والقيادات التنفيذية والشعبية وعدد من طلاب جامعة المنصورة.