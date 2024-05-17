أعربت الفنانة نادية شكري في حوارها ببرنامج "بنت البلد" المذاع عبر قناة Ten اليوم الجمعة، عن حزنها لفقدانها طليقها الفنان الراحل سامي العدل.

وقالت: "سامي كان حب عمري، وعلاقتي بأهله لم تنقطع رغم الانفصال، وظللت بجانبه حتى لحظاته الأخيرة، وتوفي في منزل ابنتنا رشا".



وأضافت: "كنت مكتئبة وربنا طبطب عليا وعوضني بالمشاركة في مسلسل (جودر) بالموسم الرمضاني ونال إعجاب الجمهور الذين أشادوا به عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وأوضحت أنها لم تغب عن الفن، حيث شاركت في أعمال فنية وبطولات خارج مصر ولم يسلط الضوء عليها.

وشاركت الفنانة نادية شكري، في موسم رمضان من خلال مسلسل «جودر» الذي عرض في رمضان الماضي 2024، ومن بطولة الفنان ياسر جلال والفنانة نور اللبنانية، بمشاركة كل من الفنانة ياسمين رئيس، أحمد فتحي، وليد فواز، وفاء عامر، أيتن عامر، سامية الطرابلسي، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاج، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد على رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادى مهنى.