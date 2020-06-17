وكيل نقابة الصحفيين: 10 آلاف قناع طبي جراحي للصحفيين بالمجان

أكد خالد ميري وكيل نقابة الصحفيين ورئيس تحرير صحيفة "الأخبار" أنه تلقى خطابًا من إحدى شركات تكنولوجيا الاتصالات العالمية يفيد بمنح نقابة الصحفيين 10 آلاف قناع وجه طبي جراحي.

وأوضح ميري أن ممثلي الشركة سيلتقون نقيب الصحفيين ضياء رشوان ووكيل النقابة في غضون الأيام المقبلة لتسليم شحنة الأقنعة الطبية التي سيتم تقديمها مجانا للصحفيين، تقديرا من الشركة لدورهم الكبير والمتميز في مواجهة جائحة "كورونا"، وإيمانا بالقيام بالدور الاجتماعي.

وأضاف وكيل نقابة الصحفيين أن توفير الأقنعة الطبية للصحفيين مهم لمساعدتهم على القيام بعملهم كاملا في تنوير المجتمع ونقل الحقائق مع الحفاظ على صحتهم وصحة أقاربهم دون قلق أو خوف من الوباء.