 الصيادلة تطالب الحكومة بعدم عقد امتحانات كليات الصيدلة في يوليو المقبل - بوابة الشروق
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الصيادلة تطالب الحكومة بعدم عقد امتحانات كليات الصيدلة في يوليو المقبل

نقابة الصيادلة
نقابة الصيادلة
محمد فتحي
نشر في: الأربعاء 17 يونيو 2020 - 3:27 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 يونيو 2020 - 3:27 م

أرسلت النقابة العامة لصيادلة مصر خطابا اليوم الأربعاء إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، طالبته فيه بعدم عقد امتحانات كليات الصيدلة في وقتها المحدد لها في شهر يوليو المقبل نظرا لما يسببه من زيادة في تفشي عدوى فيروس كورونا، وإعمالا بمبدا السلامة أولا ومبدا درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

وأكدت النقابة في خطابها، خطورة عقد امتحانات كليات الصيدلة بصورته التقليدية التى قد تمثل بؤرة انتشار الوباء في صفوف الطلاب ومن ثم ذويهم ومن ثم المجتمع، مما يشكل تحديا كبيرا للنظام الصحى والاقتصادى للدولة فى الوقت الراهن.


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