فراس سعيد ينضم لأعضاء لجنة تحكيم «Miss Egypt»

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انضم الفنان فراس سعيد، لأعضاء لجنة تحكيم مسابقة miss egypt هذا العام وسوف يتم الإعلان عن باقي أعضاء لجنة التحكيم خلال الأيام المقبلة.

وصرّح محمد علي المنسق الإعلامي للمسابقة، أن الفنان فراس سعيد سوف يتواجد ضمن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة "Miss Egypt 2021" والمقرر بدء فعاليتها بكاستينج المسابقة الجمعة ٢ يوليو المقبل بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة.

ويعرض لفراس حالياً مسلسل "ليه لأ" الجزء الثاني مع الفنانين منة شلبي، أحمد حاتم، مراد مكرم، سارة عبدالرحمن، دنيا ماهر، يارا جبران، مها أبو عوف، ومن تأليف مريم نعوم، وإخراج مريم أبو عوف.