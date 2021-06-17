وزيرة الثقافة تعلن افتتاح الدورة الـ22 لمهرجان الإسماعيلية

أعلنت منذ قليل دكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، افتتاح الدورة الـ22 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، ووصفت هذه النوعية من الأفلام بأنها بمثابة رحلة دائمة لاكتشاف أسرار الحياة.

وأبدت "عبد الدايم"، في كلمتها، سعادتها الكبير باختيار روسيا دولة ضيف الشرف هذه الدورة، وتوجهت بالشكر للقائمين على المهرجان، وقالت إنها فوجئت بهذا الجهد الكبير الذي بذلوه لخروج الدورة للنور رغم كل الظروف الصعبة، إلا أنهم نجحوا في تقديم عمل رائع وحفل باهر.

يذكر أنه انطلقت مساء اليوم فعاليات حفل افتتاح الدورة الـ22 لمهرجان الأسماعيلية الذي شهد تكريم الناقد الكبير كمال رمزي والمخرجة فايزة حسين واسم الفنانة الراحلة رجاء الجداوي.