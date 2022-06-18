 الجيش الإسرائيلي: لم يتم إطلاق النار على الصحفية شيرين أبو عاقلة عمدا في الضفة الغربية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش الإسرائيلي: لم يتم إطلاق النار على الصحفية شيرين أبو عاقلة عمدا في الضفة الغربية

تل أبيب (د ب أ)
نشر في: الجمعة 17 يونيو 2022 - 11:46 م | آخر تحديث: الجمعة 17 يونيو 2022 - 11:46 م

رفض الجيش الإسرائيلي مزاعم عن سبق الإصرار والترصد في قضية مقتل شيرين أبو عقله في الضفة الغربية بعد تحقيق داخلي.

وأعلن الجيش، اليوم الجمعة، أن "الصحفية لم يُطلق عليها الرصاص عمداً بأي شكل من الأشكال". وبحسب رواية الجيش، لم يتضح من أين جاءت الطلقة القاتلة.

وكانت الصحفية التي تعمل بقناة الجزيرة، قد لقيت حتفها في مايو خلال عملية عسكرية إسرائيلية في جنين شمال الضفة الغربية.

وأفاد الجيش في وقت لاحق بوقوع اشتباكات عنيفة لإطلاق النار مع نشطاء فلسطينيين في جنين. وأثار مقتل "أبو عاقلة" فزعا على الساحة الدولية. وألقى المدعي العام الفلسطيني باللوم على إسرائيل واتهم الجنود بتعمد قتل الصحفية.

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