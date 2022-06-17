وزير الخارجية السعودي يؤكد حرص المملكة على تعزيز التعاون مع موريتانيا

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز التعاون مع موريتانيا في المجالات التنموية والاقتصادية.

وقال الوزير السعودي، في تصريحات للصحفيين عقب مباحثاته مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، إن البلدان سيعملان على استكشاف مزيد من هذه المجالات لتعزيز التعاون المشترك، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين في أحسن حال.

وأضاف: "كان لي شرف نقل تحيات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، إلى الرئيس الغزواني وتمنياتهما للشعب الموريتاني بمزيد من الازدهار والتوفيق"، موضحا أن زيارته لموريتانيا تأتي بتوجيه من القيادة في المملكة العربية السعودية حرصا منها على توطيد العلاقات مع موريتانيا.

وتابع الأمير فيصل قائلا إن "العلاقات بين البلدين التي تعود لعقود من الزمن، قوية ومتينة، ومستوى التنسيق بينهما عال وممتاز، مع وجود تبادل للآراء وتوافق كبير فيما يتعلق بالجوانب السياسية".

وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، قد أجرى اليوم الجمعة، بالقصر الرئاسي في نواكشوط، مباحثات مع وزير الخارجية السعودي حضرها وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، ومدير ديوان الرئاسة الموريتانية إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ومساعد وزير الدولة للشؤون الإفريقية السعودي السفير سامي صالح، وسفير المملكة العربية السعودية المعتمد لدى موريتانيا محمد بن عايد البلوي.