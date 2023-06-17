إصابة شاب فلسطيني بالرصاص الحي خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة

أصيب شاب فلسطيني بالرصاص الحي، وتعرض آخر للدهس، اليوم السبت، خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي محافظتي "نابلس" و"جنين" الواقعتين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر أمنية وطبية فلسطينية إن شابًا أصيب بالرصاص الحي خلال مواجهات في "جنين"، ونقل على إثرها إلى المستشفى، حيث وصفت حالته بالمستقرة، فيما أصيب العشرات خلال المواجهات التي اندلعت على خلفية مداهمة منزل أسير محرر وتفتيش عدد من المنازل في بلدة "السيلة الحارثية".

وفي "نابلس"، تعرض شاب للدهس من قبل دورية عسكرية إسرائيلية، فيما أصيب آخرون بالاختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم "عسكر".

وداهمت قوات الاحتلال كذلك حي المساكن الشعبية، في نابلس، قبل أن تعتقل رجلا فلسطينيًا.