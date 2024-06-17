 خفر السواحل الصينية يتخذ تدابير تنظيمية ضد توغل غير قانوني لسفينة فلبينية - بوابة الشروق
الإثنين 17 يونيو 2024 10:52 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

خفر السواحل الصينية يتخذ تدابير تنظيمية ضد توغل غير قانوني لسفينة فلبينية

بكين - د ب أ
نشر في: الإثنين 17 يونيو 2024 - 10:44 ص | آخر تحديث: الإثنين 17 يونيو 2024 - 10:44 ص

قالت قوات خفر السواحل الصينية في بيان لها إنها اتخذت تدابير تنظيمية للرد على توغل غير قانوني من قبل سفينة فلبينية إلى المياه القريبة من رنآي جياو، صباح اليوم الاثنين، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وأوضح البيان أنه "في الساعة 0559 صباحا، اقتربت سفينة إمداد فلبينية بطريقة خطيرة ومتعمدة من السفن الصينية التي تبحر بشكل طبيعي في المياه المجاورة لرنآي جياو، متجاهلة التحذيرات الصارمة والمتكررة من الجانب الصيني".

وأضاف بيان خفر السسواحل أن "هذا الفعل ينتهك اللوائح الدولية لمنع التصادمات في البحر".

وأشار البيان إلى أن "هذا الفعل أدى إلى تصادم طفيف، حيث يتحمل الجانب الفلبيني المسؤولية عنه كليا".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك