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تراجعت مؤشرات الأسهم الروسية مع افتتاح جلسة التداولات في بورصة موسكو اليوم الاثنين، وفقا لبيانات التداول.

وتراجع مؤشر "إم أو اي إكس" بنسبة 28ر0 % ليصل إلى 78ر3206 نقطة، كما تراجع مؤشر "آر تي إس" بنسبة 28ر0 % ليصل إلى 22ر1134 نقطة، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.

وبحلول الساعة 10:00 صباحا بتوقيت موسكو، ارتفع مؤشر "إم أو اي إكس" بنسبة 11ر0% ليصل إلى 29ر3219 نقطة، في حين ارتفع مؤشر "آر تي إس" بنسبة 11ر0%.

من ناحية أخرى، ارتفع سعر صرف اليوان الصيني مقابل الروبل الروسي بواقع 15ر0 كوبيك ليصل إلى 15ر12 روبل في بورصة موسكو.