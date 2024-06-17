 17 يونيو 2024.. تراجع مؤشرات الأسهم الروسية مع افتتاح التداولات في بورصة موسكو اليوم - بوابة الشروق
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17 يونيو 2024.. تراجع مؤشرات الأسهم الروسية مع افتتاح التداولات في بورصة موسكو اليوم

موسكو - د ب أ
نشر في: الإثنين 17 يونيو 2024 - 1:32 م | آخر تحديث: الإثنين 17 يونيو 2024 - 1:32 م

تراجعت مؤشرات الأسهم الروسية مع افتتاح جلسة التداولات في بورصة موسكو اليوم الاثنين، وفقا لبيانات التداول.

وتراجع مؤشر "إم أو اي إكس" بنسبة 28ر0 % ليصل إلى 78ر3206 نقطة، كما تراجع مؤشر "آر تي إس" بنسبة 28ر0 % ليصل إلى 22ر1134 نقطة، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.

وبحلول الساعة 10:00 صباحا بتوقيت موسكو، ارتفع مؤشر "إم أو اي إكس" بنسبة 11ر0% ليصل إلى 29ر3219 نقطة، في حين ارتفع مؤشر "آر تي إس" بنسبة 11ر0%.

من ناحية أخرى، ارتفع سعر صرف اليوان الصيني مقابل الروبل الروسي بواقع 15ر0 كوبيك ليصل إلى 15ر12 روبل في بورصة موسكو.


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