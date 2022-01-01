هيئة الأسرى والمحررين تحمل إسرائيل المسؤولية عن حياة أسيرين مضربين عن الطعام

حمل رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية قدري أبو بكر، اليوم الأحد، حكومة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرين المضربين عن الطعام رائد ريان، وخليل عواودة، واللذين يخوضان معركتيهما رفضاً لاستمرار اعتقالهما الإداري.

وقال أبو بكر، في تصريح صحفي، إن المعتقل رائد ريان (28 عامًا) من بلدة "بيت دقو" في القدس، لا يزال يواصل إضرابه لليوم 102 على التوالي، وتحتجزه سلطات الاحتلال داخل ما يسمى "عيادة سجن الرملة" بأوضاع اعتقالية وصحية مأساوية، كما يواصل أيضاً الأسير خليل عوادة (40 عاماً) من بلدة إذنا في الخليل إضرابه لليوم 15 وكان قد علقه في وقت سابق بعد 111 يوماً استناداً إلى وعود بالإفراج عنه وإنهاء اعتقاله، إلا أن سلطات الاحتلال نكثت بالوعود وأصدرت بحقه أمر اعتقال إداري جديد لمدة 6 أشهر ما دفعه لاستئناف معركته مع الأمعاء الخاوية مجدداً رغم صعوبة حالته الصحية، ويقبع حالياً داخل مستشفى "أساف هروفيه".