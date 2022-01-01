مستوطنون إسرائيليون يعتدون على مواطنين فلسطينيين في محافظتي الخليل وأريحا

اعتدى مستوطنون إسرائيليون، اليوم الأحد، على مواطنين فلسطينيين في محافظتي أريحا والخليل الواقعتين شرق وجنوب الضفة الغربية.

وقال شهود عيان إن مستوطنين مسلحين هاجموا المواطنين الفلسطينيين في منطقتي نبع العوجا والمعرجات غرب أريحا.

وقال حسن مليحات المشرف العام على منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو في تصريح صحفي إن نحو 20 مستوطنًا مسلحًا يستقلون عددًا من المركبات هاجموا مساكن المواطنين في منطقة عرب المليحات بالمعرجات ونفذوا جولات استفزازية بين مساكنهم، وأرهبوا سكانها.

وأضاف أن المستوطنين وبحماية من شرطة وجيش الاحتلال قاموا بشغب في منطقة نبع العوجا، وألقوا الحجارة على المركبات المارة.

ويتعرض سكان رأس عين العوجا إلى مضايقات شتى من قبل المستوطنين بعد استغلال سلطات الاحتلال مياه نهر العوجا المجاور للتجمع لصالح المشاريع الاستيطانية.

وفي محافظة الخليل، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز صوبهم في منطقة اللتواني بمسافر يطا النائية.

وقال فؤاد العمور، مُنسق لجان الحماية والصمود بمسافر يطا وجبال جنوب الخليل إن قوات الاحتلال حاولت الاستيلاء على مركبة من المنطقة، وشرعت بإطلاق الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، بمن فيهم النساء والأطفال، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق، تم إسعافهم ميدانيا من قبل طواقم الهلال الأحمر التي تواجدت بالمكان.