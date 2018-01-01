 الخارجية الفلسطينية: تصعيد اقتحامات الأقصى استخفاف إسرائيلي بالمطالب الدولية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الخارجية الفلسطينية: تصعيد اقتحامات الأقصى استخفاف إسرائيلي بالمطالب الدولية

أ ش أ
نشر في: الأحد 17 يوليه 2022 - 10:42 م | آخر تحديث: الأحد 17 يوليه 2022 - 10:42 م

ذكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، أن تصعيد اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى وباحاته هو استخفاف إسرائيلي بالمطالب الدولية.

وأدانت الوزارة، في بيان صحفي، اقتحام نحو 340 مستوطنا للمسجد الأقصى المبارك وباحاته هذا اليوم، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وقيامهم بصلوات تلمودية وتشكيل حلقات رقص.

واعتبرت الوزارة أن هذه الاقتحامات تصعيد خطير في الأوضاع، واستخفاف إسرائيلي رسميا بالمطالبات الدولية الصريحة والواضحة بضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى ووقف جميع الإجراءات أحادية الجانب الهادفة لتغييره.


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