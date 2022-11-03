نتنياهو: رفض الخدمة العسكرية يعرض الإسرائيليين للخطر

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، اليوم الاثنين، من تزايد رقعة رفض الخدمة العسكرية، على خلفية استمرار الحكومة في سن تشريعات تغل يد القضاء، معتبرا أن رفض الخدمة يعرض الإسرائيليين للخطر.

جاء ذلك في تصريحات لنتنياهو خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته، الذي كان من المفترض عقده أمس، لكن تأجل بسبب دخول نتنياهو إلى المستشفى بعد إصابته بوعكة صحية، وفق صحيفة «هآرتس».

وقال نتنياهو: «رفض الخدمة العسكرية مخالف للديمقراطية ويعرض بشكل مباشر الإسرائيليين للخطر».

وأضاف: «لا يمكن لمجموعة داخل الجيش أن تهدد الحكومة - إذا لم تفعل ما نتمنى، فسوف ننزع درع الأمن».

وعلق نتنياهو، على مشروع قانون صوت عليه الائتلاف الحكومي بقيادته في الأونة الأخيرة وأشعل تظاهرات واسعة النطاق: «الحد من المعقولية ليس فقط لن يقضي على الديمقراطية، بل سيعززها.. القول بانهيار الديمقراطية مفصول عن الواقع ويهدف إلى تخويف الجمهور».

والجمعة الماضي، انتقد وزير الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إعلان عدد من طياري جيش الاحتلال رفض الخدمة العسكرية.

واعتبر أن القرار يشجع الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، على شن هجوم عسكري على إسرائيل، ويقرّب خطر الحرب.