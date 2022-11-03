طالبت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، بكشف الحالة الصحية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بعد نقله لقسم الطوارئ بمستشفى شيبا قرب تل أبيب قبل يومين.

وقالت الصحيفة، في مقالها الافتتاحي، اليوم الاثنين، إنه بحسب المستجدات الرسمية التي نشرها مكتب رئيس الوزراء بخصوص ظروف دخول بنيامين نتنياهو إلى المستشفى، فإن حالته الصحية جيدة جدا، وأنه شعر بـ«دوخة طفيفة»، وخرجت جميع الفحوصات طبيعية.

لكن الصحيفة تساءلت عن السبب الذي يستدعي نقل نتنياهو في منتصف يوم السبت (عطلة رسمية في إسرائيل) إلى مستشفى متقدم يبعد مسافة ساعة بالسيارة عن منزله.

وأضافت: «يُثير قرار زرع جهاز مراقبة في جسده لفحص نشاط معدل ضربات القلب، وهو قرار لم يبلغ عنه مكتبه، مخاوف من عدم معرفة الجمهور بالصورة الكاملة لحالته الطبية».

وأشارت إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يدخل فيها نتنياهو إلى المستشفى في الفترة الأخيرة، ففي أكتوبر 2022، عندما كان رئيسا للمعارضة، وصل بمفرده إلى مستشفى «شاري تسيدك» (بالقدس) بعد أن شعر بالمرض في أثناء الصلاة في كنيس. ووقتها، أفاد مكتبه بأن الفحوصات خرجت طبيعية، وأنه يشعر بحالة جيدة.