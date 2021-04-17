5 حكام يمثلون مصر في بطولة كأس الملك سلمان للأندية

تعكف اللجنة المنظمة لبطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، التي ستقام منافساتها خلال الفترة من 27 يوليو الحالي وحتى 12 أغسطس المقبل، في مدن الطائف وأبها والباحة بالمملكة العربية السعودية، على إكمال كافة الترتيبات والتحضيرات الخاصة ببدء منافسات البطولة.

ومن جانبها، أتمت لجنة الحكام بالاتحاد العربي لكرة القدم، كافة الترتيبات الخاصة بإقامة معسكر تحضيري للحكام المُكلفين بإدارة مباريات دور المجموعات لبطولة كأس الملك سلمان للأندية، حيث سيُقام المعسكر في محافظة جدة بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 24 إلى 26 يوليو، ويتخلله تدريبات ميدانية ومحاضرات فنية متنوعة على تقنية الحكم المساع (فار) وعدة جوانب في قانون رياضة كرة القدم.

وتضم قائمة حكام الساحة كلاً من: خالد صالح الطريس وماجد محمد الشمراني ومحمد خالد الهويش من السعودية، وأمين عمر ومحمود البنا ومحمد عاشور من مصر، وصادق السالمي وهيثم قيراط من تونس، وبن إبراهيم الحلو ولطفي بكواسه من الجزائر، ورضوان جيد وسمير كزاز من المغرب، وأحمد العلي من الكويت، وعبدالرحمن جاسم ومحمد أحمد الشمري من قطر، وعادل النقبي وعمار الجنيبي من الإمارات، وعلي صباح ومهند قاسم من العراق، وبيد دحان من موريتانيا، وعبدالواحد حروديه وأحمد عبدالرزاق من ليبيا، وأدهم مخادمة من الأردن، ومحمود علي محمود من السودان وحنا حطاب من سوريا، وحسين أبو يحيى من لبنان.

كما تضم قائمة الحكام المساعدين كلاً من: هشام محمد الرفاعي وفيصل القحطاني من السعودية، وأحمد حسام ومحمود أبو الرجال من مصر، وخليل حساني وأيمن إسماعيل من تونس، وقوراري مقران وزرهوني أكرم من الجزائر، والحسن أزكاو ومصطفى أكراد من المغرب، وعبدالهادي العنزي وأحمد صادق من الكويت، وطالب المري وسعود أحمد من قطر، وجاسم عبدالله آل علي وعلي راشد النعيمي من الإمارات، وحيدر عبدالحسين وأمير داؤود من العراق، وإبراهيم سالم ويوسف محمد من موريتانيا، وعطية عيسى ووليد الحجاوي من ليبيا، ومحمد جعفر وعبدالله صالح من البحرين، وأبو بكر العمري وراشد الغيثي من عمان، وأحمد الرويلي ومحمد خلف من الأردن، ومحمد عبدالله وعمر حامد من السودان، وعلي أحمد ومازن زيزفون من سوريا.

ومن جهة أخرى، جرى تحديد فنادق وملاعب التدريبات لكافة الأندية الـ16 ومواعيدها، بالإضافة إلى البرامج الزمنية ومواعيد التدريبات وإحاطة الأندية بها، كما تم الإعداد والتحضير لاستقبال الأندية في المطارات خلال الأيام القادمة.

وستُقام يوم الجمعة المقبل ورش عمل لكافة لجان وفرق عمل البطولة وذلك في الطائف وأبها، لتسليم مهام كل لجنة وكل فريق عمل من جانب اللجنة المنظمة.

كما تعقد اللجنة المنظمة لبطولة كأس الملك سلمان 2023، مؤتمراً صحفياً عاماً في 25 من يوليو الحالي بمدينة أبها، وذلك لتسليط الضوء على كافة جوانب البطولة، وعلى كافة الأمور المتعلقة بها.