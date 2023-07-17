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إسرائيل تعين أول ملحق عسكري لها في المغرب

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي
تل أبيب (د ب ا)
نشر في: الإثنين 17 يوليه 2023 - 6:21 م | آخر تحديث: الإثنين 17 يوليه 2023 - 6:21 م

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن تعيين أول ملحق عسكري له في المغرب، فيما تنمو العلاقات الأمنية بين إسرائيل والمغرب عقب اتفاق تطبيع العلاقات في عام 2020.

واختار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الليفتنانت جنرال هرتسي هاليفي الكولونيل شارون ايتاخ ،وهو من أصول مغربية، من قيادة الجبهة الداخلية لمنصب الملحق العسكري في المغرب من بين سلسلة من التعيينات في المناصب الرفيعة في الجيش، بحسب صحيفة"تايمز أوف إسرائيل".

وهذا التعيين يأتي تتويجا لتطور العلاقات بين البلدين خلال العامين الماضيين، والتي شملت زيارة لكبار القادة العسكريين الإسرائيليين وإجراء عدد من التدريبات المشتركة أخرها كان "الأسد الأفريقي" بمشاركة ضباط من وحدة النخبة "جولاني" في المغرب.

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