مقدونيا الشمالية تكافح حرائق غابات وسط موجة حر ورياح عاتية

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تكافح مقدونيا الشمالية حرائق غابات وأدغال منذ عدة أيام وسط موجة جفاف ورياح عاتية ودرجات حرارة تصل إلى حوالي 40 درجة مئوية في الظل.

ونقل موقع إم كي دي الأليكتروني عن ستوجانس أنجيلوف، رئيس هيئة الحماية المدنية قوله: إن رومانيا انضمت اليوم الأربعاء إلى فريق دولي من رجال الإطفاء، حيث وفرت طائرتين، أسقطت إحداهما قنابل مياه تزن خمسة أطنان.

وأضاف أنجيلوف أيضا أن المعبر الحدودي على الطريق السريع المؤدي إلى اليونان بالقرب من بوجوروديشا تم إغلاقه لأسباب أمنية جراء اندلاع حريق أدغال على الجانب اليوناني من الحدود.

واستطرد أنجيلوف قائلا إن العمليات تركز حاليا على المنطقة الواقعة جنوب شرقي مقدونيا الشمالية القريبة من الحدود اليونانية.

وقد تضرر بشدة بشكل خاص الشطر الشرقي من مقدونيا الشمالية الواقعة في البلقان جراء عشرات من حرائق الأدغال. ويساعد رجال إطفاء من تركيا وصربيا والجبل الأسود وسلوفينيا وكرواتيا، بجانب رجال الإطفاء من رومانيا، في مكافحة الحرائق بشكل أساسي باستخدام الطائرات المروحية.