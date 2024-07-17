يستضيف المسرح الروماني، بالمنطقة التراثية بمدينة العلمين، حفل أساتذة بيت العود، في مشاركة هي الأولى بفعاليات مهرجان "العالم علمين"، حيث يقام الحفل غدًا الخميس، بمشاركة نخبة من أساتذة بيت العود وهم: "محمد يحيى، وسلمى مختار، ومايكل أنسي".

ويقدم الثلاثي باقة من أجمل الألحان الخالدة من مختلف أنحاء الوطن العربي منها: "ذكرياتي" للقصبجي، و"ألف ليلة وليلة"، لأم كلثوم، و"ميدلي" لسيد درويش، و"سهر الليالي" و"سألوني الناس"، و"نسم علينا الهوا" لفيروز، و"أن راح منك ياعين"، شادية، "على رمش عيونها"، وديع الصافي، و"طاير ياهوا" محمد رشدي، بالإضافة إلى مقطوعتين من تأليف الفنان نصير شمة، مؤسس بيت العود، وهما: "أشراق"، و"الطريق إلى شقلاوة".

ويأتي هذا الحفل بالتعاون بين وزارة الثقافة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتزامن مع احتفالات بيت العود باليوبيل الفضي لتأسيسه، ليشكل رحلة موسيقية عبر الزمن تحيي عبق الماضي وتُضفي على الحاضر سحراً خاصاً.