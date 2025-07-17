رابطة العالم الإسلامي تندد بالضربات الإسرائيلية على سوريا وتصفها بأنها نهج هجمي

أدانت رابطة العالم الإسلامي، التي تتخذ من مكة المكرمة مقرا لها، الأربعاء الغارات الجوية التي شنها الجيش الإسرائيلي على مناطق عدة في الأراضي السورية، ووصفتها بانه "نهج همجي خطير تنتهجه حكومة الاحتلال الإسرائيلي في التعدي على سيادة الدول".

وندد الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بـ"هذا النهج الهمجي الخطر الذي تنتهجه حكومة الاحتلال الإسرائيلي في التعدِّي على سيادة الدول، وانتهاك القوانين والأعراف الدولية، وزعزعة الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة".

وجدد التأكيد على التضامنِ الكاملِ مع سوريا تجاه "كلِ ما يهدد أمنَها واستقرارَها وسيادتها ووحدة أراضيها"، مطالِبا المجتمع الدولي بضرورة اتّخاذ "إجراءات فورية وحازمة تجاه هذه الانتهاكات الخطرة، التي تُزعزع الأمن في المنطقة، وتعطل فرص استعادة الشعب السوري للأمن والاستقرار، وتقوض الجهود الدولية المبذولة لمساندته في هذا المنعطف المصيري من تاريخه، بعد أعوامٍ من الظلم والمعاناة"، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن البيان.



