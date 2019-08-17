حصر الشركات المخالفة لتعاقداتها مع ضيوف الرحمن.. ورفع تقرير إلى رئيس المؤسسة الأهلية للطوافة



تبدأ شركة «مصر للطيران»، اليوم، فى نقل حجاج السياحة والقرعة وجمعيات التضامن الاجتماعى، من الأراضى المقدسة سواء القادمين من جدة أو المدينة المنورة إلى مطار القاهرة، حيث تكثف الشركة رحلاتها لنقل 2250 حاجا على متن 13 رحلة جوية، بعد أن انتهى ضيوف الرحمن من أداء جميع المناسك بمكة المكرمة وقيام البعض الآخر بزيارة سريعة للمسجد النبوى وقبر الرسول.



ومن المقرر نقل أكثر من 70 ألف حاج على متن 424 رحلة جوية من بينهم 224 رحلة جوية من مطار جدة و200 رحلة جوية من مطار المدينة المنورة.



وبدأت بعثة الحج السياحى حصر شكاوى الحجاج ضد بعض الشركات التى لم تلتزم بتعاقداتها مع ضيوف الرحمن، كما بدأت لجان التحقيق متابعة تلك الشكاوى، لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها.



وتقوم البعثة أيضا بحصر شكاوى شركات السياحة التى تقدمت بها للبعثة فيما يخص تقصير بعض المطوفين السعوديين فى الخدمات التى تم الاتفاق عليها معهم فى مخيمات الحجاج بالمشاعر المقدسة، لرفعها إلى رئيس المؤسسة الأهلية للطوافة وإعلان أسماء المقصرين.



ووفرت مصر للطيران العديد من التسهيلات لإنهاء إجراءات عودة ضيوف الرحمن فى سهولة ويسر بالتنسيق بين وزارة الطيران المدنى ووزارتى الداخلية والصحة، فتم توفير ضابط جوازات وطبيب من الحجر الصحى على كل طائرة لمساعدة الحجاج، وإنهاء إجراءاتهم على متن الطائرات لتقليل فترة الانتظار عند الوصول بالمطارات المصرية.

وحرصت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط على المتابعة المستمرة لحالة ضيوف الرحمن للاطمئنان على الحجاج، كما تحرص على متابعة أداء لجان بعثة الحج السياحى بهدف توصيل الخدمة كاملة لحجاج السياحة لحين وصولهم إلى ارض الوطن.



وتتلقى وزيرة السياحة تقريرا يوميا عن الحالة العامة لحجاج شركات السياحة بالأراضى السعودية، كما وجهت الوزيرة بضرورة وفاء الشركات بالتزاماتها تجاه الحجاج حتى عودتهم بسلام إلى أرض الوطن، مؤكدا أن مصلحة الحجاج وراحتهم هدف الوزارة.



وتواصل غرفة عمليات الحج السياحى ولجان البعثة بالأراضى المقدسة العمل فى إطار خطة مدروسة لمواجهة المشكلات التى قد تطرأ مستهدفين الارتقاء بالخدمات المقدمة من الشركات لحجاج بيت الله الحرام.



وجرى تقسيم أعضاء بعثة الحج السياحى إلى قسمين أحدهما سيظل بمكة للإشراف على سفر الحجاج ونقلهم إلى المطارات، فى حين توجه القسم الاكبر إلى المدينة المنورة للإشراف على تسكين الحجاج فى الفنادق والمرور الدورى عليهم طوال إقامتهم فى المدينة المنورة، كما توجهت مجموعة أخرى إلى مطار جدة وميناء ينبع ومنفذ حالة عمار لحجاج البر بين السعودية والأردن وميناء العقبة الأردنى.