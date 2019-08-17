تأجيل محاكمة لاعب أسوان و43 آخرين بـ«ولاية سيناء» لـ14 سبتمبر

قررت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمنطقة طرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، تأجيل محاكمة لاعب نادي أسوان حمادة السيد و43 آخرين، في اتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ «خلايا ولاية سيناء»، لجلسة 14 سبتمبر المقبل؛ لاستكمال سماع شهود الاثبات.

كان النائب العام المستشار نبيل صادق، أحال فى ديسمبر 2018 لاعب كرة القدم بفريق أسوان، حمادة السيد، و43 متهما آخرين للمحاكمة الجنائية، على خلفية ضلوعهم فى الانضمام لتنظيم ولاية سيناء الإرهابي، وذلك فى الفترة من عام 2015 وحتى 9 نوفمبر 2018، في القضية المعروفة إعلاميا بـ «خلايا ولاية سيناء».

ونسبت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابة، لحمادة السيد المفرج عنه بتدابير احترازية، و33 آخرين، الانضمام لتنظيم ولاية سيناء الإرهابي، فضلا عن تلقي المتهمان، على أحمد مرعي «هارب» وأحمد موافي جمعة عطوية «هارب»، تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية، لدى معسكرات التنظيم بشمال سيناء.

ونسبت النيابة لسبعة متهمين فى القضية التي تحمل الرقم 840 لسنة 2017 حصر أمن دولة العليا، تشكيل وقيادة 7 خلايا عنقودية تابعة لتنظيم ولاية سيناء الإرهابي بغرض جرائم إرهابية، فضلا عن تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة وتعطيل العمل بالدستور والقوانين، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتهما، واستباحة دماء المسيحيين ودورعبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشأت العامة والهامة، بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر.

ومن أبرز وقائع القضية وفقا لما أورده قرار الإحالة، اتفاق المتهمين سامح البسيوني «محبوس»، ومحمد جودة عبد العال «محبوس»، وحامد بريك عبد الجيد«محبوس»، على قتل الإعلامي إسلام البحيري وأمين الشرطة السابق إبراهيم قطب أبوحامد، والمدعو أحمد حركان، بالإضافة لسرقة موظف يعمل كمُحصل لأموال شركة الكهرباء بمحافظة الفيوم.

ومن الوقائع أيضًا: اتفاق المتهمون حاتم عبد الفضيل عبد العزيز«محبوس» وأحمد محمد السيد صاغ «مفرج عنه بتدابير احترازية»، وعبد الحي إبراهيم «محبوس» على قتل أمين الشرطة محمد سامي غازي، والذي يعمل بقطاع الأمن الوطني، واتفاق المتهمان الثالث محمد إبراهيم شويطر «محبوس» ويحيى محمود غنيم«محبوس»، على قتل أفراد الشرطة المتمركزين أعلى الطريق الدائري بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

كما تضمن قرار الإحالة، التحاق المتهم محمود صابر أبوالعنين جودة «هارب»، بغير إذن كتابي من السلطة المختصة بتنظيم «المهاجرين والأنصار» بسوريا، وتلقيه تدريبات ومشاركته فى عدد من العمليات العسكرية التابعة للتنظيم هناك.