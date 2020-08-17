وزير الطيران يلتقي سفيرة دولة كولومبيا بالقاهرة

التقى الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، صباح اليوم، آنا دي جابيريا سفيرة دولة كولومبيا في القاهرة، بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران، وخلال اللقاء استعرض الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، كما تم الاتفاق على دراسة توقيع اتفاقية ثنائية في مجال النقل الجوي، وكذا مناقشة إمكانية تسيير خط طيران مباشر بين مصر وكولومبيا، كما بحث وزير الطيران وسفيرة كولومبيا سبل تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مصر وذلك بعد ارتفاع الحركة السياحية بين البلدين منذ عام 2011.

وأكد منار عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، حيث يمتلكان موروث حضاري وثقافي متميز امتد إلى أكثر من 60 عاما، مشيرًا إلى أن كولومبيا تعد من الدول الواعدة في صناعة السياحة بقارة أمريكا الجنوبية، لافتا إلى أهمية التواصل المستمر والتنسيق الدائم بين البلدين، حيث تضع وزارة الطيران المدنى خططا واستراتيجيات اقتصادية لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوى، وكذا دراسة فتح مجالات وأنشطة جديدة تتعلق بالنقل الجوي بين البلدين.

ومن جانبها، أثنت آنا دي جابيريا على هذا اللقاء المثمر، الذى يعبر عن عمق العلاقات التي تربط مصر وكولومبيا، مؤكدة حرص بلادها على تعزيز التعاون مع مصر والعمل على خلق فرص استثمارية مشتركة؛ نظرًا لكون مصر من أهم الأسواق الاقتصادية بالقارة الإفريقية.