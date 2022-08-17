قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن تكلفة مشروعات القطار الكهربائي والمونوريل وLRT، تعد ذات تكلفة باهظة؛ لن تستطيع الدولة تحصيلها عن طريق تذاكر الركوب فقط.

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج «على مسؤوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تبحث عن تنمية الموارد عن طريق الإعلانات داخل المحطات وعلى التذاكر وفي شاشات القطارات، بالإضافة إلى استغلال أسماء بعض المحطات إعلاميا.

وتابع: «بعض الشركات تبرعت بتحمل تكلفة إنشاء محطة مونوريل، والتي تعد 6 ملايين يورو، في مقابل تسمية المحطة بأسماء مشروعات أصحابها»، موضحًا أن المهندس أحمد السويدي رجل الأعمال، تعاقد على إنشاء محطتين أحدهما سيكون باسم السويدي، وأخرى باسم الكلية التكنولوجية التي يملكها.

وذكر أن الأمر تكرر مع رجل الأعمال المصري ياسين منصور، والذي طلب تسمية محطتين باسم «مول يملكه + كومباوند سكني»، موضحًا أن رجال الأعمال تعاقدوا باليورو وليس الجنيه المصري.

في السياق ذاته، تعهد وزير بمساعدة المنشآت الوطنية والعامة مثل مؤسسة الأهرام، والتي تعاقدت لنفس الغرض، ولكن بالجنيه المصري.