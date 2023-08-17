القوات الجوية الأوكرانية: أوكرانيا لن تتسلم مقاتلات إف-16 الخريف أو الشتاء المقبلين

قال المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية يوري إحنات، لشبكة تليفزيون "يونايتد نيوز"، إن أوكرانيا لن تتمكن من استلام مقاتلات إف-16 من الحلفاء في فصلي الخريف أو الشتاء المقبلين، لذلك من الضروري تعزيز الدفاع الجوي الآن.

وأضاف إحنات أنه لا ينبغي توقع وصول مقاتلات إف-16 إلى أوكرانيا في فصلي الخريف أو الشتاء المقبلين، بحسب وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأكد إحنات أنه "من الواضح بالفعل أننا لن نكون قادرين على حماية أوكرانيا بطائرات إف -16 هذا الخريف والشتاء".

وقال إحنات إنه تم تعليق الكثير من الآمال على هذه الطائرات، التي كان يجب أن تصبح جزءا من منظومة الدفاع الجوي، مضيفا أنه كان من المفترض أن تساعد طائرات إف-16 في حماية أوكرانيا من هجمات الصواريخ والطائرات المسيرة الروسية.

ومن جهة أخرى، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الاربعاء أن بلاده تكثف إنتاج الطائرات المسيرة "بشكل كبير".

وشدد زيلينسكي في خطابه الليلي بالفيديو، على أهمية الطائرات المسيرة في الدفاع عن بلاده ضد الغزو الروسي.

وقال: "الطائرات بدون طيار هي العيون والحماية على خط المواجهة .. الطائرات المسيرة هي ضمان بأن الأشخاص لن يضطروا إلى دفع حياتهم، عندما يمكن استخدامها".

كما شدد على أهمية تسليم الطائرات بدون طيار من قبل الشركاء الدوليين.