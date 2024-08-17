لبنان: 6 شهداء في غارة إسرائيلية على منطقة النبطية جنوبي البلاد

أفادت وزارة الصحة اللبنانية، فجر السبت، باستشهاد 6 لبنانيين، فضلا عن إصابة 3 على الأقل بغارة للاحتلال في وادي الكفور في منطقة النبطية جنوب لبنان.

وقالت الوزارة، في بيان مقتضب، إن غارة الاحتلال استهدفت مبنى سكنياً في وادي الكفور جنوب لبنان.

ومنذ 8 أكتوبر، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله مع جيش الاحتلال قصفا يوميا على الحدود، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم في الجانب اللبناني.

فيما تتأهب إسرائيل لرد انتقامي من حزب الله على اغتيالها القيادي العسكري البارز بالحزب فؤاد شكر في بيروت يوم 30 يوليو الماضي.