غارة إسرائيلية بين بلدتي الكفور وتول بقضاء النبطية جنوبي لبنان

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استهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي، بعد منتصف ليل الجمعة المنطقة الواقعة بين بلدتي الكفور وتول بقضاء النبطية في جنوب لبنان.

وأفادت المعلومات الأولية بوقوع شهداء وجرحى جراء الغارة الإسرائيلية، مع تحليق مستمر للمسيرات الإسرائيلية فوق مكان الاستهداف، وفق وسائل إعلام لبنانية.

فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الغارة لنقل الضحايا.

ومنذ 8 أكتوبر، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله مع جيش الاحتلال قصفا يوميا على الحدود، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم في الجانب اللبناني.

فيما تتأهب إسرائيل لرد انتقامي من حزب الله على اغتيالها القيادي العسكري البارز بالحزب فؤاد شكر في بيروت يوم 30 يوليو الماضي.