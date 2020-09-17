بورصتا دبي وإسرائيل للألماس توقعان اتفاقية لتعزيز التجارة

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة اليوم الخميس عن توقيع مذكرة تفاهم بين بورصة دبي للألماس التابعة له وبورصة إسرائيل للألماس، بهدف تعزيز التجارة الإقليمية.

وأوضح المركز، في بيان، أنه تم توقيع مذكرة التفاهم خلال مؤتمر افتراضي، بعد التوقيع مؤخرا على اتفاقية السلام بين الإمارات وإسرائيل.

وأشار البيان إلى أنه مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز أوجه التعاون والحوار بين البورصتين، وسيتم بموجبها تأسيس مكتب تمثيلي لبورصة إسرائيل للألماس في برج الألماس بدبي، وبالمثل سيفتتح مركز دبي للسلع المتعددة مكتباً للمبيعات في مقر بورصة إسرائيل للألماس بمدينة رمات جان في إسرائيل.

ونقل البيان عن أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة القول إن المذكرة "تفتح إمكانات هائلة لكلا الطرفين".

وأضاف بن سليم: "اقتصادا دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل هما من أكثر اقتصادات الشرق الأوسط ديناميكية وابتكاراً. وتمهد هذه الاتفاقية الطريق لمزيد من التعاون عبر مجموعة من السلع في وقت مواتٍ للغاية للتنمية في المنطقة. نتطلع إلى العمل جنباً إلى جنب مع شركائنا في إسرائيل."

من جانبه، قال يورام دفاش، رئيس بورصة إسرائيل للألماس: "نحن سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية مع مركز دبي للسلع المتعددة. لقد أصبحت دبي، بمنطقتها الحرة وظروف العمل المريحة، واحدة من أهم مراكز الألماس في العالم. وستكون هذه الاتفاقية بين مركزينا العالميين ذات قيمة هائلة لكلا الجانبين."