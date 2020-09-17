المجتمعات العمرانية: توصيل مياه الشرب لمباني الوزارات في العاصمة الإدارية

أجرى المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، جولة تفقدية بمشروعات المرافق بالعاصمة الإدارية الجديدة، يرافقه المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس الهيئة، والمهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة ومسئولو الجهاز والشركات المنفذة للأعمال.

واستهل المهندس عبدالمطلب ممدوح، جولته بعقد عدة اجتماعات مع مسئولي الشركات المنفذة والمكاتب الاستشارية لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات، وتوجيه الشركات بضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة.

ومر نائب رئيس الهيئة، على المواقع حيث تفقد مباني موزعات الكهرباء المغذية للحي الرئاسي تمهيدا لإطلاق الكهرباء بها بداية الشهر القادم، ثم تفقد تنفيذ شبكات مرافق الحي الحكومي، حيث شهد توصيل مياه الشرب لمباني الوزارات، ثم توصيل مياه الري للحديقة المركزية بالعاصمة.

وتوجه المهندس عبد المطلب ممدوح لمعاينة أعمال اللاند سكيب الجاري تنفيذها بالحي السكني الثالث R3، حيث أشاد بالجهد المبذول وحثَّ جميع الشركات العاملة على ضرورة الانتهاء من الأعمال طبقا للمواعيد المقررة بالبرامج الزمنية، مؤكدا أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.