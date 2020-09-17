 وزيرة البيئة: خصصنا 10 مليارات جنيه للبنية التحتية لمنظومة المخلفات - بوابة الشروق
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وزيرة البيئة: خصصنا 10 مليارات جنيه للبنية التحتية لمنظومة المخلفات

الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
هديل هلال
نشر في: الخميس 17 سبتمبر 2020 - 6:27 ص | آخر تحديث: الخميس 17 سبتمبر 2020 - 6:27 ص

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الدولة والحكومة المصرية خصصتا عشرة مليارات جنيه للبنية التحتية لمنظومة المخلفات، مشيرة إلى أن رسوم النظافة المفروضة على المواطنين تستخدم في التشغيل فقط.

وأضافت فؤاد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «DMC»، مساء الأربعاء، أن قانون إدارة المخلفات الجديد حدد رسوم النظافة لتبدأ من 2 جنيه إلى 40 جنيهًا، لافتة إلى أنها ستكون مربوطة باستهلاك الكهرباء.

وأشارت إلى أن «الاستمرار في تحصيل الرسوم على فاتورة الكهرباء، يحدث في كل دول العالم»، موضحة أن «تقسيم الشرائح مربوط بالاستهلاك وعمليات الجمع».

ولفتت وزيرة البيئة إلى أن الرسوم تضمن حدوث عملية تخلص آمن من المخلفات وليس إزالة القمامة من أمام باب المنزل وإلقائها في الشارع، مضيفة أن عملية التخلص الآمن تشمل؛ الجمع والنقل والوضع في محطة وسيطة والمعالجة والتدوير والتخلص الآمن من المخلفات في المدافن الصحية.

وعقدت وزارة البيئة، اليوم الأربعاء، من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، أولى ورش العمل للتعريف بقانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد، والذى تم إقراره من قبل مجلس النواب، وذلك عبر خاصية الفيديو كونفرانس بحضور ممثلي جهاز تنظيم إدارة المخلفات والعاملين بإدارات المخلفات بالفروع الإقليمية لجهاز شؤون البيئة ووحدات المخلفات بالمحافظات الأربعة الواقعة في نطاق عمل البرنامج (كفر الشيخ / الغربية / أسيوط / قنا).


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