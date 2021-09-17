نقل كريم فهمي إلى المستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة

تعرض الفنان كريم فهمى لوعكة صحية مفاجئة إثر إصابته بجلطة بالرئة نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة بالتجمع الخامس لتلقي العلاج.

ونشرت مصممة الأزياء والفنانة ندى أكرم صورة للفنان كريم فهمى وهو يرقد على سرير بأحد المستشفيات، عبر خاصية ستورى على موقع «انستجرام»، حيث كشفت عن تعرضه لوعكة صحية، نقل على إثرها إلى المستشفى.

يشار إلى أن كريم فهمي يحضر لتقديم الجزء الثانى من فيلم «ديدو»، الذى عرض بموسم عيد الفطر الماضي بدور العرض السينمائية، وشارك في بطولته بيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، وهدى المفتي، وهو من سيناريو وحوار كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح.