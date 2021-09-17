 لبيب: نراجع عقد كارتيرون لتجديده لمدة 3 سنوات - بوابة الشروق
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لبيب: نراجع عقد كارتيرون لتجديده لمدة 3 سنوات

أمير نبيل
نشر في: الجمعة 17 سبتمبر 2021 - 12:01 ص | آخر تحديث: الجمعة 17 سبتمبر 2021 - 12:01 ص

قال حسين لبيب رئيس اللجنة المُكلفة بإدارة نادي الزمالك، إن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول، مدرب بطولات ويعرف كيف يحقق البطولة.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "النهار": "لا أقول انه أفضل مدرب في العالم، ولكنه يحترم النادي الذي يعمل فيه ويسعى للنجاح دائما".

وتابع: "ندرس حاليا عقد كارتيرون من أجل تجديده، وبناء على رغبته أيضا فهو يريد الاستمرار لـ 3 مواسم قادمة، وهو ما نسعى لتحقيقه قبل بداية الموسم".

وعن طلبات كارتيرون قال: "طلب الاستغناء عن بعض اللاعبين، ويسعى لتدعيم مركزين فقط، ربما مركز 9 ومركز 8".

وواصل: "لم نفرط في اللاعبين مثلما يروج البعض، لكننا أيضا استعدنا مصطفى فتحي ومحمد أوناجم ورزاق سيسيه وهذه إضافات قوية أيضا".

وعن موقف رزاق سيسيه قال: "سيعود لنادي الزمالك يوم 2 أكتوبر ويلتقي طبيب الفريق لتحديد موقفه".

وأوضح أن الإدارة تسعى لتجديد عقد 8 لاعبين، ولكي يحدث ذلك يجب توفير مقدم العقود لكل لاعب.

 


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