لبيب: نراجع عقد كارتيرون لتجديده لمدة 3 سنوات

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قال حسين لبيب رئيس اللجنة المُكلفة بإدارة نادي الزمالك، إن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول، مدرب بطولات ويعرف كيف يحقق البطولة.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "النهار": "لا أقول انه أفضل مدرب في العالم، ولكنه يحترم النادي الذي يعمل فيه ويسعى للنجاح دائما".

وتابع: "ندرس حاليا عقد كارتيرون من أجل تجديده، وبناء على رغبته أيضا فهو يريد الاستمرار لـ 3 مواسم قادمة، وهو ما نسعى لتحقيقه قبل بداية الموسم".

وعن طلبات كارتيرون قال: "طلب الاستغناء عن بعض اللاعبين، ويسعى لتدعيم مركزين فقط، ربما مركز 9 ومركز 8".

وواصل: "لم نفرط في اللاعبين مثلما يروج البعض، لكننا أيضا استعدنا مصطفى فتحي ومحمد أوناجم ورزاق سيسيه وهذه إضافات قوية أيضا".

وعن موقف رزاق سيسيه قال: "سيعود لنادي الزمالك يوم 2 أكتوبر ويلتقي طبيب الفريق لتحديد موقفه".

وأوضح أن الإدارة تسعى لتجديد عقد 8 لاعبين، ولكي يحدث ذلك يجب توفير مقدم العقود لكل لاعب.