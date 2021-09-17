لبيب: نراجع عقد كارتيرون لتجديده لمدة 3 سنوات

قال حسين لبيب رئيس اللجنة المُكلفة بإدارة نادي الزمالك، إن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول، مدرب بطولات ويعرف كيف يحقق البطولة.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "النهار": "لا أقول انه أفضل مدرب في العالم، ولكنه يحترم النادي الذي يعمل فيه ويسعى للنجاح دائما".
وتابع: "ندرس حاليا عقد كارتيرون من أجل تجديده، وبناء على رغبته أيضا فهو يريد الاستمرار لـ 3 مواسم قادمة، وهو ما نسعى لتحقيقه قبل بداية الموسم".
وعن طلبات كارتيرون قال: "طلب الاستغناء عن بعض اللاعبين، ويسعى لتدعيم مركزين فقط، ربما مركز 9 ومركز 8".
وواصل: "لم نفرط في اللاعبين مثلما يروج البعض، لكننا أيضا استعدنا مصطفى فتحي ومحمد أوناجم ورزاق سيسيه وهذه إضافات قوية أيضا".
وعن موقف رزاق سيسيه قال: "سيعود لنادي الزمالك يوم 2 أكتوبر ويلتقي طبيب الفريق لتحديد موقفه".
وأوضح أن الإدارة تسعى لتجديد عقد 8 لاعبين، ولكي يحدث ذلك يجب توفير مقدم العقود لكل لاعب.