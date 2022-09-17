الجيش السوري يسقط صواريخ إسرائيلية في عدوان جديد على دمشق

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أعلن مركز المصالحة الروسي أن الجيش السوري، خلال تصديه لعدوان إسرائيلي، أسقط معظم الصواريخ باستخدام منظومات دفاع جوي روسية.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن اللواء أوليج إيجوروف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا قوله اليوم السبت: "شنت 4 مقاتلات إسرائيلية من طراز "إف-16" في 17 سبتمبر من مرتفعات الجولان هجوما باستخدام 4 صواريخ مجنحة و10 قذائف جوية موجهة على محافظة دمشق".

وأضاف: "دمرت قوات الدفاع الجوي التابعة للقوات السورية صاروخين و6 قذائف جوية موجهة باستخدام منظومتي "بانتسير-إس-1" و"بوك -إم2اي" الروسيتين.