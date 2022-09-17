قيادي من حماس: ذاهبون إلى الجزائر من أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية

أكد القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان، اليوم السبت، أن الحركة تعتز بعمقها العربي والإسلامي الداعم للقضية الفلسطينية، وهي حريصة على تطوير العلاقات مع الجميع.



وقال رضوان، لإذاعة صوت الأقصى، نشرته على حسابها بموقع "تويتر" اليوم السبت: "تهدف حماس إلى إقامة علاقات متوازنة مع عمقها العربي والإسلامي لدعم دعم القضية الفلسطينية"، مشددا على أن الحركة لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول.



وأشار إلى أن علاقات حماس قائمة على الاحترام المتبادل مع كافة الدول من أجل دعم القضية الفلسطينية، مرحبا بالدعوة التي جاءت من الجزائر.



وأضاف: "نؤكد ترحيبنا بها، وسنذهب إلى الجزائر بعقلٍ وقلب مفتوحين من أجل تحقيق المصالحة، ونأمل لهذه الجهود النجاح"، موضحا أن "الجهود التي تبذلها الشقيقة الجزائر هي ليست بديلة عن الدور المصري، بل هي جهود متكاملة مع جهود الأشقاء في مصر".



وأردف: "نأمل من الأخوة في حركة فتح أن يلتزموا باتفاقات المصالحة وأن يدركوا المخاطر التي تحيط بالقضية الفلسطينية".