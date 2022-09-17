 لأول مرة منذ 2008.. أردوغان يلتقي رئيس وزراء إسرائيل - بوابة الشروق
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لأول مرة منذ 2008.. أردوغان يلتقي رئيس وزراء إسرائيل

وكالات
نشر في: السبت 17 سبتمبر 2022 - 8:49 م | آخر تحديث: السبت 17 سبتمبر 2022 - 8:49 م
يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الثلاثاء، المقبل مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان على هامش اعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء السبت، عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي تأكيده عقد اللقاء.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها أردوغان مع رئيس وزراء إسرائيلي منذ أن التقى به رئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت في أنقرة عام 2008.

والخطوة التالية في تطبيع العلاقات بين الدولتين اللتين أعلنتا قبل حوالي 3 أسابيع عودة العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى أعلى مستوى.

وكان مسئولون إسرائيليون أشاروا في وقت سابق إلى أن تل أبيب وأنقرة أجرتا محادثات في الأيام الأخيرة بشأن عقد لقاء بين لابيد وأردوغان، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وسبق اللقاء المرتقب، مكالمة هاتفية بين أردوغان ولابيد، الشهر الماضي، أكد فيها الرئيس التركي أن بلاده ستتخذ الخطوات اللازمة لتعيين سفير جديد لدى إسرائيل في أقرب وقت ممكن.

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