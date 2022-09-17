 حماس تتلقى دعوة رسمية من الجزائر لبحث سبل إنجاح الحوار الفلسطيني - بوابة الشروق
السبت 17 سبتمبر 2022 6:29 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

إلى أي مدى راض عن تعاقد الأهلي مع السويسري مارسيل كولر؟

النتـائـج تصويت

حماس تتلقى دعوة رسمية من الجزائر لبحث سبل إنجاح الحوار الفلسطيني

وكالات:
نشر في: السبت 17 سبتمبر 2022 - 5:09 م | آخر تحديث: السبت 17 سبتمبر 2022 - 5:09 م

قال المتحدث باسم حركة "حماس" فوزي برهوم، إن الحركة تلقت دعوة رسمية لزيارة الجزائر، للتباحث حول سبل إنجاح الحوار الوطني الفلسطيني.

وأوضح برهوم في بيان اليوم السبت: "تلقت قيادة حماس دعوة رسمية، لزيارة وفد من قيادة الحركة الجزائر، للتباحث حول سبل إنجاح الحوار الوطني الفلسطيني، والوصول إلى المصالحة وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني".

وأضاف أن الوفد سيكون برئاسة خليل الحية، رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية، ويضم عضوي المكتب السياسي ماهر صلاح، وحسام بدران، وسينضم للوفد محمد عثمان ممثل حركة "حماس" في الجزائر.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك