البحرين وإسرائيل تبحثان تعزيز التعاون في ملف الأمن الغذائي

أكد وكيل الثروة الحيوانية القائم بأعمال وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة شؤون البلديات والزراعة البحرينية، الدكتور خالد أحمد حسن، أهمية اتباع أفضل الممارسات لرفد قطاعات الزراعة والثروة السمكية والحيوانية في مملكة البحرين، بما يدعم توجهات مملكة البحرين نحو النهوض بالأمن الغذائي.

وبحسب ما نشرته وكالة الانباء البحرينية «بنا»، مساء السبت، جاء ذلك خلال اجتماعه في مكتبه بالبديع، مع سفير إسرائيل في مملكة البحرين، آيتان نائي، وبحضور مسئولي شؤون الثروة الحيوانية، وشؤون الزراعة والثروة البحرية.

وفي بداية الاجتماع، رحب الوكيل بالسفير، مؤكداً الحرص على تعزيز التعاون بين البلدين في الملفات التي تعمل عليها الوزارة، وخصوصاً ما يتعلق بملف الأمن الغذائي.

وتم خلال الاجتماع استعراض المبادرات والبرامج التي تعمل عليها شؤون الثروة الحيوانية وشؤون الزراعة والثروة البحرية ضمن الاستراتيجية الرامية لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي، إذ تم عرض الجهود المبذولة لتطوير قطاع الاستزراع السمكي بما يسهم في رفع كميات الأسماك في السوق المحلية.

وفي ملف الزراعة تم عرض الخطوات المتخذة للاستفادة من التقنيات الحديثة في القطاع الزراعي، والعمل على إدخال منتجات زراعية جديدة تكون ذات قيمة مضافة، وفي قطاع الثروة الحيوانية تم التباحث بخصوص البرامج الرامية لتحقيق وفرة في مخزون اللحوم الحمراء.

من جهته، نقل سفير إسرائيل حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مملكة البحرين، مشيراً إلى أن بلاده تتطلع لتطوير التعاون الثنائي بين البلدين لتحقيق الأهداف المشتركة.