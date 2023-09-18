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الدفاع الروسية تعلن تدمير 3 طائرات أوكرانية مسيرة فوق القرم وبيلجورود

موسكو (د ب أ)
نشر في: الأحد 17 سبتمبر 2023 - 11:41 م | آخر تحديث: الأحد 17 سبتمبر 2023 - 11:41 م

ذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه تم تدمير طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق شبه جزيرة القرم اليوم الأحد.

وقالت الوزارة في بيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي طائرتين أوكرانيتين مسيرتين فوق الجزء الجنوبي الغربي من شبه جزيرة القرم"، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

كما دمرت قوات الدفاع الجوي الروسية طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلجورود.

وأضافت: "في 17 سبتمبر، في حوالي الساعة 2040 بتوقيت موسكو، تم إيقاف محاولة من نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة مسيرة على أهداف في أراضي روسيا. وتم تدمير الطائرة بأنظمة الدفاع الجوي المناوبة فوق بيلجورود"

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