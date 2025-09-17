المستشار الألماني يحذر أوروبا من تشجيع بوتين على التوسع

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حث المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الأربعاء، أوروبا على عدم السماح لروسيا بتحديد شروط أي اتفاق للسلام في أوكرانيا، وحذر من أن ذلك سوف يشجع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على "البحث عن هدفه التالي".

وقال ميرتس أمام البرلمان، مخاطبا النواب خلال وقائع أسبوع الموازنة، إن "بوتين يختبر حدودنا معه منذ فترة طويلة.. إنه يخرب ويتجسس ويقتل ويحاول زعزعة استقرار الناس".

وأضاف ميرتس، أن هذا كان واضحا في بولندا الأسبوع الماضي، عندما انتهكت مسيّرات روسية المجال الجوي للبلاد وتم إسقاطها فوق الأراضي البولندية، لأول مرة.

وحذر المستشار الألماني من أن بوتين يسعى أيضا إلى زعزعة استقرار المجتمع الألماني.

وأكد ميرتس: "لن نسمح لذلك بأن يحدث"، مضيفا أن ألمانيا تعزز قدرتها على الصمود وقدراتها الدفاعية لهذا السبب تحديدا".

وقال: "علينا منع خصومنا من القيام بمزيد من العدوان، وفي الوقت نفسه، التقريب بين الحلفاء والشركاء".