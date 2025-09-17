تسلا تخضع لتحقيق بسبب شكوى من مقابض أبواب السيارات

فتحت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة في الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء تحقيقا بشأن عيوب محتملة في أبواب سيارات تسلا، التي ذكرت تقارير أنها تسببت في احتجاز أطفال في المقعد الخلفي وأجبرتهم على كسر النوافذ لإخراجهم.

وقالت إدارة سلامة المرور إن التحقيق الأولى يركز على طراز "واي إس" من سيارات تسلا الذي تم طرحه في 2021 بعد تلقي تسعة تقارير عن مقابض أبواب إلكترونية لا تعمل وقد يكون ذلك عائدا إلى انخفاض الجهد الكهربائي للبطارية.

ووضعت الشركة التي يديرها الملياردير إيلون موسك أزرار مقابض يدوية لفتح الباب داخل السيارات، لكن إدارة سلامة المرور لفتت إلى أن الطفل قد لا يكون قادرا على الوصول إلى زر فتح الباب أو لا يعلم كيفية تشغيله.

ويأتي التحقيق بشأن الطراز الأكثر شعبية من سيارات تسلا بعد العديد من الحوادث التي تم الإبلاغ عنها في السنوات القليلة الماضية بشأن مشكلات أخرى تتعلق بفتح أبواب تسلا، تسببت في بعض الحالات في احتجاز سائقين داخل سيارات تحترق بعد حوادث أو نفاد الطاقة.