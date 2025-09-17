إسرائيل تمنع دخول وفد برلماني بريطاني

منعت إسرائيل، اليوم الأربعاء، دخول عضوين في البرلمان البريطاني، الدكتور بيتر برينسلي والدكتور سيمون أوبر من حزب العمال، اللذين وصلا ضمن وفد برلماني يهدف إلى مراقبة النشاط الإنساني في الضفة الغربية".

وذكرت وسائل إعلام بريطانية، بأن الرجلين خططا للقاء منظمات إسرائيلية وفلسطينية تعمل في الميدان والحصول على انطباع عن منطقة التدخل الإنساني، لكنهما بقيا خارج حدود إسرائيل، بحسب وكالة معا.

وردّ النائبان على الحادثة، ووصفا الرفض بأنه "مؤسف للغاية".

في الوقت نفسه، أدان هاميش فالكونر، وزير الخارجية البريطاني المسؤول عن شؤون الشرق الأوسط، القرار.

وقبل نحو شهر، رفضت إسرائيل منح تصريح دخول لرئيس بلدية برشلونة جاومي كولبوني، الذي كان يخطط لزيارة القدس وبيت لحم ورام الله، بسبب تاييده للحق الفلسطيني.