عامل ينهي حياة زوجته بالسكين في المحلة الكبرى

شهدت قرية محلة أبو علي التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، جريمة قتل مأساوية فجر اليوم، حيث أقدم زوج يعمل في مجال تصليح الأحذية على إنهاء حياة زوجته، التي تعمل في مجال النسيج، طعنًا بالسكين داخل منزل الزوجية.

وتلقى مدير أمن الغربية إخطارًا من الأهالي يفيد بقيام عامل أحذية بقتل زوجته داخل منزلهما، بسبب خلافات زوجية، وذلك بشارع بصل المتفرع من شارع الثورة بالقرية.

وعلى الفور، انتقلت قوة من مركز شرطة المحلة الكبرى بقيادة المقدم محمد عمارة، رئيس المركز، والقوة المرافقة له، إلى مكان الواقعة لفرض السيطرة الأمنية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتم نقل جثمان الزوجة إلى مستشفى المحلة العام تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة ودوافع ارتكابها.