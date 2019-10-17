تامر أمين مستنكرا الاحتفال باليوم العالمي للفقر: «هنولع شمعة ونقول له كل سنة وأنت طيب يافقير؟»

اعترض الإعلامي تامر أمين، على احتفال الولايات المتحدة باليوم العالمي للفقر، قائلًا «عملتوا إيه ليه، ولا هنولعله شمعة ونقول له كل سنة وأنت طيب يافقير».

وأضاف في برنامج «أخر النهار» مساء الخميس، أنه لا يوجد معنى للاحتفال باليوم العالمي للفقر، بل المنتظر هو الجهود المبذولة للقضاء على الجوع والمرض وكل ما يعانى منه المواطن الفقير حول العالم، مؤكدًا على حق العالم في الاحتفال حينها بالقضاء على الفقر.

تابع: «الأمم المتحدة بأجهزتها ومؤسساتها للتنمية لم تفعل أي جهود للحد من معاناة الفقير والتي تزيد يومًا بعد يومًا»، مشيرًا إلى وجود دول متقدمة وثرية تتخلص من فائض إنتاجها في البحر بغرض استمرار حاجة الدول لها، وعدم خفض سعر السلع الفائضة.

وأوضح أنه من المفترض أن تحتفل بمصر بقدرتها في القضاء على فيروس سي، من خلال الجهود التي استمرت أعوامًا حتى أصبح المواطن المصري خالي من المرض نهائيًا.