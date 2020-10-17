روبرت مردوخ يتوقع خسارة ترامب في الانتخابات المقبلة

توقع قطب صناعة الإعلام روبرت مردوخ خسارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للانتخابات المقبلة في الولايات المتحدة لصالح منافسه الديمقراطي جو بايدن.

واعتبر مردوخ، مؤسسة إمبراطورية "نيوز كورب" الإعلامية، والبالغ من العمر 89 عاماً أن تعامل إدارة ترامب مع جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) سيكلفه منصبه في البيت الأبيض خلال انتخابات الثالث من نوفمبر المقبلة، حسبما صرحت مصادر لموقع "ديلي بيست" الأمريكي.

ومن شأن اعتقاد الرئيس التنفيذي لمجموعة "نيوز كورب" بخسارة ترامب أن يدفع الوسائل الإعلامية التي تتضمنها إمبراطوريته، وفي مقدمتها قناة "فوكس نيوز" وصحيفة "وول ستريت جورنال" لاتخاذ موقف بعيد نسبياً عن الرئيس الجمهوري.

ووفقاً للمصادر، فقد ساءت العلاقات بين مردوخ وترامب لدرجة أنهما لا يتحدثان منذ أسابيع بسبب انتقادات ترامب لشبكة "فوكس نيوز" رغم أن الرئيس الأمريكي اعتاد الظهور على برامجها كي يشن هجماته وعباراته الحادة.

ومن المعروف أن ترامب ومردوخ لم يكونا أبدا صديقين مقربين، وفقاً لكتاب "نار وغضب" الذي أشار إلى أن رجل الأعمال الأسترالي وصف ترامب بـ"أحمق مخبول"، لكن وسائل الإعلام التي يملكها مردوخ- لا سيما "فوكس نيوز"- لعبت دوراً كبيراً في فوز ترامب بانتخابات 2016.