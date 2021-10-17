يحتفل العالم بالتوعية ضد مرض سرطان الثدي في شهر أكتوبر من كل عام، منذ سنة 1985، حيث يعد هذا هو الوقت الذي حدثت فيه أول حركة منظمة للفت الانتباه إلى مخاطر سرطان الثدي في الولايات المتحدة، لتستمر منذ ذلك الحين حملات تثقيف الجمهور حول هذا المرض في الازدهار والتكاثر.

• إحصائيات حول سرطان الثدي

بحسب الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية، يعتبر سرطان الثدي أكثر أنواع السرطانات شيوعا، حيث بلغ إجمالي الإصابة به 2.2 مليون حالة في عام 2020.

وأشارت المنظمة إلى أن قُرابة امرأة واحدة من بين كل 12 تُصاب بسرطان الثدي، بما يمثل السبب الأول للوفيات الناجمة عن السرطان في أوساط النساء، وقد توفيت بسببه 685 ألف امرأة تقريبا في عام 2020، حيث تحدث معظم حالات الإصابة بسرطان الثدي والوفيات الناجمة عنه في البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل.

وهناك فوارق كبيرة بين البلدان مرتفعة ومنخفضة ومتوسطة الدخل، حيث يتجاوز معدل البقاء على قيد الحياة بعد الإصابة بسرطان الثدي 5 سنوات 90% في البلدان المرتفعة الدخل، في حين لا تتعدى نسبته 66% في الهند، و40% في جنوب إفريقيا، حيث تُسجَّل أعلى معدلات الوفيات الموحّدة حسب السن من جراء سرطان الثدي في إفريقيا وبولينيزيا، وتحدث نصف الوفيات الناجمة عن سرطان الثدي عند النساء دون سن الخمسين في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

• ما أهمية الشريط الوردي؟

تم اختيار الشريط الوردي في أكتوبر عام 1992؛ ليرمز إلى الشهر الوطني للتوعية بسرطان الثدي في أمريكا، ونتيجة لذلك، تم توزيع 1.5 مليون شريط وردي في جميع أنحاء العالم ضمن مبيعات شركة مستحضرات التجميل التابعة لسيدة الأعمال الأمريكية "إيستي لودر"، وهي إحدى الناجيات من سرطان الثدي، التي أسست أبحاث سرطان الثدي، وجمعت أكثر من 325 مليون دولار لأبحاث السرطان.