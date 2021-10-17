 السعودية تدعو مواطنيها لعدم السفر إلى لبنان بسبب الوضع الأمني هناك - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السعودية تدعو مواطنيها لعدم السفر إلى لبنان بسبب الوضع الأمني هناك

علم السعودية
علم السعودية

نشر في: الأحد 17 أكتوبر 2021 - 10:04 م | آخر تحديث: الأحد 17 أكتوبر 2021 - 10:04 م

دعت المملكة العربية السعودية، مواطنيها بعدم السفر إلى لبنان في الوقت الحالي بسبب الظروف الراهنة هناك.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان مساء الأحد: "نظرا للأحداث الأمنية الراهنة التي تشهدها جمهورية لبنان، ندعو جميع المواطنين الكرام إلى اتباع التعليمات الصادرة من الجهات المعنية بعدم السفر إلى العديد من الدول ومنها لبنان".

وأشار البيان إلى قرار وزارة الداخلية السعودية، الصادر في وقت سابق بمنع سفر المواطنين المباشر وغير المباشر إلى عدد من الدول دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية، بما في ذلك دولة لبنان.

وطالبت الخارجية السعودية، مواطني المملكة المتواجدين في لبنان، بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات، نظرا لخطورتها على أمن وسلامة المواطنين، وذلك وفق البيان.

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